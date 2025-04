Exclusivo: juiz renomado de São Paulo é suspeito de usar identidade falsa por mais de 40 anos

Um renomado juiz da cidade de São Paulo se tornou suspeito por usar uma identidade falsa por mais de 40 anos. José Eduardo se formou na tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, com o nome de Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield. Ele dizia ser filho de um casal da nobreza britânica e neto de um famoso juiz inglês. Segundo a denúncia do Ministério Público, em 1980 José tirou um RG sob apresentação de diversos documentos falsificados, que levavam o nome de Edward. Em 1994, após ter se formado, ele passou em um concurso público para ser juiz. O real nome dele, descoberto enquanto tentava renovar o RG no Poupatempo da Sé, em São Paulo, é José Eduardo Franco dos Reis, nascido em Águas da Prata, no interior do estado.



