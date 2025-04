Balança Povão: Postes são deixados no meio de avenida após obra na zona norte de São Paulo

Após uma obra pública de alargamento de via realizada no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, postes foram deixados no meio da avenida, atrapalhando o fluxo de carros. Os moradores reclamam ainda do acúmulo de lixos despejados na avenida, que acabam descendo para o córrego e podem causar alagamentos. As autoridades de São Paulo e a companhia de energia não prestaram esclarecimentos sobre o problema.



