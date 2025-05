Cozinheiro desaparecido em São Paulo mobiliza família e autoridades Gênesis, de 36 anos, desapareceu a caminho do trabalho na Lapa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 15h58 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h58 ) twitter

Família procura cozinheiro desaparecido há uma semana em hospitais e delegacias de São Paulo

A família de Gênesis, um cozinheiro de 36 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro em São Paulo. Ele desapareceu enquanto se dirigia ao trabalho na Lapa, zona oeste da cidade. Conhecido por sua pontualidade no emprego, Gênesis está sumido há cerca de uma semana.

No dia do desaparecimento, ele vestia calça bege, camisa azul-bebê, camiseta preta e boné branco. Sua esposa expressou grande preocupação e já procurou ajuda em hospitais, delegacias e no Instituto Médico Legal sem sucesso. Ela mencionou que era comum receber mensagens de “bom dia” dele todas as manhãs.

