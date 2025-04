Cratera interdita trecho da Marginal Tietê em São Paulo Interdição pode durar três dias; engenheiros investigam causas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 17h01 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h01 ) twitter

Trecho da Marginal Tietê onde cratera se abriu deve ficar interditado por três dias

Uma cratera com cerca de oito metros de profundidade surgiu na Marginal Tietê, próximo à saída para a Rodovia dos Bandeirantes, após fortes chuvas em São Paulo. A Secretaria de Obras estima que a interdição do trecho dure pelo menos três dias. Engenheiros da SABESP estão investigando as causas do incidente usando drones para uma análise detalhada.

O buraco preocupa devido à sua profundidade, comparável a um prédio de cinco andares. Possíveis causas incluem problemas na tubulação pluvial ou esgoto. A CET recomenda que motoristas evitem o trecho central da Marginal Tietê, utilizando as pistas local e expressa.

A interdição afeta uma das vias mais movimentadas de São Paulo. Máquinas da SABESP estão prontas para iniciar reparos assim que possível. A Polícia Militar também está presente para garantir segurança e coordenar o trânsito.

Assista em vídeo - Trecho da Marginal Tietê onde cratera se abriu deve ficar interditado por três dias

