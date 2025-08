Crime no Jabaquara: professor polonês é assassinado em casa Andreas Malik foi encontrado amarrado em sua residência; suspeitos estão foragidos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h11 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Andreas Malik, professor polonês de 73 anos, foi assassinado em sua casa no Jabaquara, São Paulo.

Ele vivia no Brasil há 25 anos e dava aulas de idiomas em sua residência.

Quatro suspeitos foram vistos pelas câmeras de segurança rondando a área antes do crime.

O filho do professor relatou que não foi a primeira tentativa de invasão à casa da vítima.

Professor aposentado é morto dentro de própria casa no bairro do Jabaquara, em São Paulo

Um professor aposentado de origem polonesa, Andreas Malik, foi assassinado dentro de sua casa no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Aos 73 anos, Malik vivia no Brasil há 25 anos e dava aulas de idiomas em sua residência.

Câmeras de segurança capturaram quatro suspeitos rondando a área antes de invadirem a casa do professor em busca de objetos de valor e dinheiro. A vítima foi encontrada com sinais de violência, amarrada pelos pulsos e tornozelos.

Everton, filho do professor, relatou que seu pai era querido na comunidade e levava uma vida simples. Ele destacou que essa não foi a primeira tentativa de invasão à casa do pai. A polícia está investigando o caso e acredita que em breve os responsáveis serão encontrados.

