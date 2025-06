Criminoso armado invade creche em Brasília (DF) e ameaça crianças Homem com histórico criminal entra em creche com arma e foge após ameaças Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h47 ) twitter

Homem armado invade creche e aponta arma na cabeça de crianças em Brasília (DF)

Um homem armado invadiu a creche Guerreiros da Alegria, em Brasília (DF), ameaçando 45 crianças presentes no local com um revólver calibre .38. O criminoso, conhecido por suas diversas passagens pela polícia, apontou a arma para as crianças enquanto uma funcionária tentou protegê-las. Após o incidente inicial, ele fugiu em um veículo prata.

O invasor estava em prisão domiciliar após progressão de pena e teria se desentendido com o esposo da dona da creche antes do ataque. Ele retornou à creche depois de sua fuga para fazer novas ameaças.

A Polícia Militar foi acionada e mobilizou um efetivo de 50 homens na busca pelo suspeito, que é conhecido por se esconder na mata e mudar frequentemente de local para evitar captura. As autoridades continuam a operação para capturar o homem, que já possui um histórico de crimes como roubo, tráfico de drogas e assassinato.

