Criminoso morre após tentativa de assalto em São Paulo Vítima reagiu e desarmou o assaltante Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 12h54 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h54 )

Homem desarma assaltante e atira; criminoso não resiste aos ferimentos

Dois incidentes envolvendo assaltos com motocicletas ocorreram na Grande São Paulo. Em São Bernardo do Campo, quatro mulheres foram abordadas por dois suspeitos em uma moto. Uma das vítimas tentou proteger seu celular ao arremessá-lo para uma residência próxima. No bairro do Cursino, a ação envolveu duas motos e terminou em troca de tiros, resultando na morte de um dos criminosos.

No primeiro incidente, em São Bernardo do Campo, uma jovem jogou seu celular para dentro de uma casa ao perceber o assalto. Os criminosos fugiram rapidamente após subtrair os pertences das amigas.

O segundo caso aconteceu na rua Saioá, no Cursino. Duas motos se aproximaram e, em uma delas, estavam os criminosos. Uma disputa começou, e um dos assaltantes foi baleado. A vítima conseguiu resistir ao ataque, alvejou o criminoso, que mais tarde morreu devido aos ferimentos. A polícia investiga a conexão entre os dois casos e afirma que o criminoso estava envolvido em ambos os incidentes.

