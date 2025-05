Criminoso venezuelano foge após enganar autoridades com sósia Juan Gabriel Rivas Nunez escapou enquanto aguardava extradição no Brasil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h04 ) twitter

Criminoso venezuelano contrata sósia, coloca tornozeleira eletrônica nele e foge

O criminoso venezuelano Juan Gabriel Rivas Nunez, de 43 anos, fugiu das autoridades brasileiras ao contratar um sósia para usar sua tornozeleira eletrônica. Conhecido como líder de uma organização criminosa na Venezuela, Juan aguardava extradição enquanto cumpria prisão domiciliar em Boa Vista, Roraima.

Preso no Brasil há dois anos, ele tinha uma ficha criminal extensa por homicídios, tráfico de armas e extorsão. Em janeiro deste ano, sua prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Apesar disso, ele violou as restrições impostas pela justiça brasileira.

Em abril, o Supremo Tribunal Federal autorizou sua extradição com condições específicas. No entanto, durante uma inspeção para troca da tornozeleira eletrônica, agentes descobriram que Juan havia colocado o dispositivo em um sósia. A Polícia Federal investiga a fuga e ele enfrenta novas acusações por falsidade ideológica e fraude na execução penal.

