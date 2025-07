Criminosos assaltam motorista após colisão acidental Motociclistas armados aproveitam acidente para roubar celular Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 13h47 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h47 ) twitter

Dentro da Notícia: Criminosos em motos assaltam vítimas após acidente de trânsito

Dois criminosos em motos assaltaram um motorista após um acidente de trânsito. O incidente ocorreu quando o motorista fez uma conversão sem sinalizar, levando à colisão com os motociclistas. As câmeras de segurança registraram o momento em que as motos bateram na lateral do carro.

Após a batida, os envolvidos pararam para discutir calmamente a situação. No entanto, um dos motociclistas sacou uma arma e exigiu o celular do motorista, que foi entregue sem resistência. A polícia investiga se o acidente foi planejado ou se os criminosos aproveitaram a oportunidade gerada pela colisão.

Até o momento, ninguém foi preso. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre os suspeitos entre em contato imediatamente.

Assista ao vídeo - Dentro da Notícia: Criminosos em motos assaltam vítimas após acidente de trânsito

