Criminosos disfarçados roubam distribuidora de gás em Itapevi (SP) Bandidos rendem funcionários e levam R$3 mil durante assalto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h36 )

Criminosos invadem distribuidora de gás, rendem funcionários e roubam dinheiro em Itapevi (SP)

Em Itapevi, São Paulo, criminosos disfarçados como clientes invadiram uma distribuidora de gás no início do expediente. Eles renderam os funcionários e roubaram R$3 mil. A ação foi rápida, durando menos de cinco minutos.

Os assaltantes chegaram com um botijão vazio e anunciaram o assalto após entrar no local. Os funcionários foram forçados a prender o cão de guarda em uma sala enquanto um dos criminosos baixava a porta metálica para evitar que fossem descobertos. Eles sabiam onde o dinheiro estava escondido — dentro do banheiro.

Após pegar o dinheiro, os criminosos fugiram em uma moto estacionada nas proximidades. A proprietária da distribuidora acredita que o crime foi premeditado devido ao conhecimento dos bandidos sobre a localização do dinheiro. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia investiga para identificar os envolvidos.

Assista ao vídeo - Criminosos invadem distribuidora de gás, rendem funcionários e roubam dinheiro em Itapevi (SP)

