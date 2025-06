Criminosos fazem arrastão em São Paulo e roubam lanche de criança Os bandidos armados atacaram motorista de aplicativo e estudantes a caminho da escola Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h42 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h42 ) twitter

Bandidos fazem arrastão em São Paulo e roubam até pão de queijo de criança

Em São Paulo, criminosos realizaram um arrastão que incluiu o roubo a um motorista de aplicativo e estudantes. A ação criminosa envolveu disparos e roubo de pertences pessoais como mochilas e lanches.

Os assaltantes agiram em frente a uma residência, sendo registrados por câmeras de segurança. Dois deles inicialmente abordaram uma vítima no local enquanto outros dois chegaram em uma motocicleta. O motorista do carro de aplicativo foi alvo de disparos, forçado a parar e teve seus pertences roubados juntamente com o passageiro.

Além disso, os mesmos indivíduos assaltaram estudantes a caminho da escola, levando celulares, mochilas e até mesmo lanches. A polícia conseguiu localizar os suspeitos rastreando um dos celulares roubados até a zona sul da cidade. No local, foram encontrados diversos objetos furtados.

Assista ao vídeo - Bandidos fazem arrastão em São Paulo e roubam até pão de queijo de criança

