Caso Adalberto: geolocalização do celular será fundamental para desvendar crime, diz perito

Ouvido pelo Balanço Geral, o perito forense Ricardo Caires disse que a análise de geolocalização dos celulares dos envolvidos será um divisor para esclarecer a morte do empresário Adalberto Santos Junior, encontrado morto em um buraco de uma obra no autódromo de Interlagos. Sangue encontrado no carro da vítima também será periciado.



