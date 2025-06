Um cantor invadiu um bar em Altamira (PA) e invadiu o músico que passou a fazer apresentações em seu lugar no estabelecimento. O local é de propriedade da ex-mulher do assassino, que dispensou os serviços dele após o fim do casamento e contratou Diorlando Gomes, a vítima.



