Criminosos furtam balanças de mercado no Jardim Miriam Câmeras capturam ação de três suspeitos na zona sul de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h24 ) twitter

Criminosos são flagrados arrombando porta de mercado para furtar balança

Imagens de câmeras de segurança registraram três suspeitos furtando balanças de um mercado no Jardim Miriam, zona sul de São Paulo. Eles chegaram em um carro prata, inspecionaram o local e arrombaram a porta metálica. Dois entraram no estabelecimento e desligaram as balanças, enquanto um terceiro aguardava do lado de fora.

Os criminosos passaram três balanças por uma fresta sob a porta antes de fugir. Vizinhos ouviram barulhos e alertaram o gerente, que ao chegar encontrou o local já sem as balanças. A polícia está analisando as imagens para identificar os responsáveis.

