Criminosos furtam van de trabalhador em Guarulhos em menos de um minuto Ação registrada por câmeras deixa família em dificuldade financeira Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Criminosos furtaram uma van em Guarulhos em 45 segundos durante a madrugada.

Serginho, proprietário da van, usava o veículo para trabalho e fretes.

A família enfrenta dificuldades financeiras devido à perda e a dívidas de reparos na van.

A situação se agrava com a esposa desempregada e várias despesas mensais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Câmeras de segurança registraram dois homens furtando uma van estacionada em Guarulhos durante a madrugada. Em apenas 45 segundos, eles abriram, ligaram e fugiram com o veículo, essencial para o trabalho de Serginho.

Os criminosos agiram por volta de 1h14 da manhã, usando capuzes para ocultar seus rostos. Inicialmente passaram pela van sem levantar suspeitas, mas retornaram minutos depois para completar o furto. A van era utilizada por Serginho para fretes e serviços adicionais.

A perda do veículo deixou a família em dificuldades financeiras. Além disso, Serginho enfrenta dívidas relacionadas a reparos recentes no motor e câmbio da van, totalizando mais de R$ 30 mil. Com sua esposa desempregada e várias despesas mensais, a situação se complicou ainda mais após o crime.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!