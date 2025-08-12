Criminosos invadem garagem de ônibus e oficina em Itapetininga Invasões noturnas causam prejuízo de mais de R$ 130 mil em Itapetininga Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três criminosos invadiram garagem de ônibus em Itapetininga durante a madrugada.

Furtaram peças valiosas, resultando em prejuízo superior a R$70 mil.

Os mesmos suspeitos também invadiram uma oficina mecânica, causando mais R$60 mil em danos.

A polícia investiga a possibilidade de uso de informações internas para facilitar os furtos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, três criminosos invadiram uma garagem de ônibus durante a madrugada e furtaram peças valiosas dos veículos. Entre os itens levados estavam tacógrafos e módulos, resultando em um prejuízo superior a R$ 70 mil. A ação foi descoberta pelos funcionários ao chegarem para trabalhar no dia seguinte.

Além da garagem, o mesmo trio invadiu uma oficina mecânica na mesma rua, causando um prejuízo adicional estimado em R$ 60 mil. As câmeras de segurança capturaram os movimentos rápidos dos suspeitos, que agiram com o rosto coberto e demonstraram conhecimento técnico ao selecionar as peças.

A polícia investiga se houve uso de informações internas para facilitar os furtos. Enquanto isso, comerciantes locais vivem apreensivos com a possibilidade de novos ataques.

