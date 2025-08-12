Logo R7.com
Criminosos invadem garagem de ônibus e oficina em Itapetininga

Invasões noturnas causam prejuízo de mais de R$ 130 mil em Itapetininga

  • Três criminosos invadiram garagem de ônibus em Itapetininga durante a madrugada.
  • Furtaram peças valiosas, resultando em prejuízo superior a R$70 mil.
  • Os mesmos suspeitos também invadiram uma oficina mecânica, causando mais R$60 mil em danos.
  • A polícia investiga a possibilidade de uso de informações internas para facilitar os furtos.

 

Na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, três criminosos invadiram uma garagem de ônibus durante a madrugada e furtaram peças valiosas dos veículos. Entre os itens levados estavam tacógrafos e módulos, resultando em um prejuízo superior a R$ 70 mil. A ação foi descoberta pelos funcionários ao chegarem para trabalhar no dia seguinte.

Além da garagem, o mesmo trio invadiu uma oficina mecânica na mesma rua, causando um prejuízo adicional estimado em R$ 60 mil. As câmeras de segurança capturaram os movimentos rápidos dos suspeitos, que agiram com o rosto coberto e demonstraram conhecimento técnico ao selecionar as peças.

A polícia investiga se houve uso de informações internas para facilitar os furtos. Enquanto isso, comerciantes locais vivem apreensivos com a possibilidade de novos ataques.

O que aconteceu em Itapetininga durante a madrugada?

Três criminosos invadiram uma garagem de ônibus e furtaram peças valiosas, resultando em um prejuízo superior a R$ 70 mil.


Quais itens foram furtados na garagem de ônibus?

Entre os itens levados estavam tacógrafos e módulos.

Além da garagem, onde mais os criminosos atuaram?

Os mesmos criminosos invadiram uma oficina mecânica na mesma rua, causando um prejuízo estimado em R$ 60 mil.


Qual é a informação que a polícia está investigando sobre os furtos?

A polícia investiga se houve uso de informações internas que facilitaram os furtos.

