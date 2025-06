Criminosos invadem joalheria em Suzano (SP) causando prejuízo milionário Polícia agiu rapidamente e prendeu um dos suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 16h03 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h03 ) twitter

Criminosos deixam prejuízo de R$ 200 mil em joalheria de Suzano (SP)

Em Suzano, na Grande São Paulo, uma joalheria foi alvo de um assalto audacioso que resultou em um prejuízo de R$ 200 mil. Durante a madrugada, três criminosos arrombaram o portão de metal da loja usando um pé de cabra. Lucas, proprietário da joalheria há dez anos, foi alertado pelo alarme de segurança e imediatamente acionou a polícia.

Os ladrões, vestindo moletons e carregando sacolas, focaram nas joias mais valiosas, como correntes grossas masculinas e anéis. Em menos de três minutos, eles já haviam saído com diversos itens. No entanto, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana chegou rapidamente ao local, conseguindo prender um dos suspeitos assim que ele saiu da loja. Com ele foram recuperados vários itens roubados, incluindo brincos, anéis, pulseiras e correntes avaliados em cerca de R$ 15 mil.

Lucas acredita que o crime foi planejado, já que dois suspeitos foram vistos rondando a área antes do assalto. Esta não é a primeira vez que sua loja é alvo; há um ano uma funcionária foi ameaçada por um assaltante armado logo após abrir a loja. Para melhorar a segurança do local, Lucas considera adotar novas tecnologias como máquinas de névoa para desorientar futuros criminosos.

