Criminosos roubam instituto para deficientes visuais em São Paulo Furto deixa instituição sem alimentos e utensílios essenciais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h15 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Três criminosos invadiram instituto para deficientes visuais em São Paulo.

Furto resultou na perda de 50 quilos de carne, panelas e uma televisão.

Instituição é crucial para ajudar 427 pessoas com deficiência visual.

Fundadora expressou tristeza e revolta, destacando necessidade de segurança.

Criminosos invadem instituto que acolhe pessoas com deficiência visual e roubam panelas e alimentos

Na madrugada, três criminosos invadiram um instituto no Jaraguá, zona norte de São Paulo, que apoia pessoas com deficiência visual. Eles levaram 50 quilos de carne, panelas, uma televisão e outros objetos, causando grande prejuízo à instituição.

O crime ocorreu por volta das 4 horas da manhã. Os invasores entraram pelo muro da propriedade vizinha e acessaram a cozinha do instituto, que foi completamente revirada. O instituto existe há 15 anos e sobrevive de doações, atendendo diariamente cerca de 50 pessoas, totalizando 427 jovens, adultos e idosos cadastrados.

Luciana, fundadora do instituto inspirada por seus filhos com deficiência visual, destacou o impacto devastador do crime sobre a instituição que promove inclusão e autonomia para seus participantes. “Foi um ato de covardia contra quem tem tão pouco”, afirmou Luciana. O furto gerou tristeza e revolta entre os frequentadores, ressaltando a necessidade de segurança e apoio contínuo para manter o funcionamento dos serviços prestados.

Assista ao vídeo - Criminosos invadem instituto que acolhe pessoas com deficiência visual e roubam panelas e alimentos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!