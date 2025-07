Criminosos roubam padaria na zona norte de São Paulo Funcionários foram rendidos durante a madrugada; prejuízo estimado em R$ 20 mil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h39 ) twitter

Criminosos rendem funcionários de padaria e roubam R$ 20 mil em cigarros e dinheiro

Na madrugada de sábado, uma padaria localizada na avenida Cantídio Sampaio, Brasilândia, zona norte de São Paulo, foi alvo de criminosos que roubaram R$ 20 mil em cigarros e dinheiro. Encapuzados, os assaltantes invadiram o estabelecimento após arrombarem a porta e renderam os funcionários presentes.

Um ajudante de cozinha foi surpreendido por um dos ladrões que aplicou um mata-leão enquanto outros membros do grupo buscavam dinheiro e cigarros no escritório da padaria. Os criminosos chegaram em um veículo Fiorino e permaneceram no local por cerca de dez minutos antes de fugir.

O proprietário acredita que o crime foi planejado e registrou um boletim de ocorrência. A polícia está utilizando imagens das câmeras de segurança para identificar os suspeitos. Medidas para reforçar a segurança do local estão sendo consideradas pelo dono da padaria.

Assista ao vídeo - Criminosos rendem funcionários de padaria e roubam R$ 20 mil em cigarros e dinheiro

