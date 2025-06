Criminosos roubam seis aves de área restrita no Orquidário de Santos (SP) Aves passavam por tratamento veterinário e estavam fora da exibição ao público Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h57 ) twitter

Ladrões invadem orquidário e roubam seis aves silvestres em Santos (SP)

Seis aves foram levadas de uma área restrita do Orquidário Municipal de Santos, no litoral paulista, destinada apenas a funcionários. Após invadir o local, os criminosos arrombaram viveiros próximos ao hospital veterinário, de onde subtraíram dois papagaios, dois gaviões, uma maritaca e um falcão.

Esses animais estavam em recuperação veterinária e seriam posteriormente reintegrados ao meio ambiente. Claudio Trovão, responsável pelo orquidário, afirmou que há suspeitas de que o roubo esteja relacionado ao tráfico ilegal de espécies silvestres. Câmeras de vigilância do parque capturaram as ações, e as gravações foram entregues à Polícia Civil para prosseguir com a investigação.

A Secretaria de Meio Ambiente informou que melhorias na segurança, como reparo de áreas danificadas e instalação de sistemas de segurança adicionais, estão em execução. A comunidade é encorajada a fornecer qualquer informação sobre o caso através do Disque Denúncia pelo telefone 181.

