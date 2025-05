Criminosos usam guincho para furtar carro em Mogi das Cruzes Veículo era herança sentimental e fonte de renda para a família Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h23 ) twitter

Criminosos usam guincho para furtar carro de motorista de aplicativo em Mogi das Cruzes (SP)

Em Mogi das Cruzes, criminosos utilizaram um guincho para furtar um carro antigo pertencente a uma motorista de aplicativo e seu marido. O veículo, estacionado na rua devido à falta de vagas no condomínio, foi levado durante o dia sem levantar suspeitas dos vizinhos. O carro era uma herança dos pais da motorista Dialla e também servia como fonte de renda extra para a família.

As câmeras de segurança capturaram a ação, mostrando um homem observando a movimentação antes do furto. A suspeita é que ele faça parte da quadrilha que levou o veículo. Apesar das tentativas do casal em identificar a placa do guincho nas imagens, a qualidade não permitiu obter detalhes suficientes.

O furto afetou profundamente a família, especialmente o filho Matheus, que lamentou a perda do carro e teve sua festa de aniversário cancelada devido à situação financeira agravada. A polícia investiga o caso, mas as esperanças de recuperação são baixas devido à falta de seguro do veículo.

Assista em vídeo - Criminosos usam guincho para furtar carro de motorista de aplicativo em Mogi das Cruzes (SP)

