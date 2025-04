Criminosos utilizam deepfake para aplicar golpes com inteligência artificial Técnica é usada para manipular vídeos e enganar pessoas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deepfake: veja como criminosos usam a inteligência artificial ao seu favor

Criminosos estão utilizando a técnica de deepfake, baseada em inteligência artificial, para criar vídeos manipulados e enganar pessoas. Essa prática tem sido usada em fraudes como o golpe do amor, onde imagens e vozes de médicos e influenciadores são alteradas para pedir dinheiro ou promover produtos falsos.

Um caso notório envolve o pediatra Rosalvo Júnior, cuja imagem foi usada em vídeos manipulados para enganar mulheres. A influenciadora Tânia Carvalho também foi vítima, com vídeos seus sendo alterados para vender produtos falsos.

A prática do deepfake não só engana o público, mas também representa um desafio legal. Um projeto de lei específico para regulamentar o uso dessa tecnologia ainda está em tramitação no Congresso. Apesar disso, quem for pego utilizando deepfake pode ser acusado de estelionato e falsidade ideológica.

Os afetados por esses golpes relatam dificuldades em conseguir que as plataformas de redes sociais removam os conteúdos falsos, pois muitas vezes as denúncias não resultam na remoção dos perfis responsáveis. A recomendação é sempre verificar a autenticidade de vídeos e mensagens recebidas antes de tomar qualquer ação.

‌



Assista em vídeo - Deepfake: veja como criminosos usam a inteligência artificial ao seu favor

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!