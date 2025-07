Criminosos utilizam ônibus como barricadas no Rio de Janeiro Polícia Militar atua em Madureira após interdição causada por criminosos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dez ônibus são tomados e usados como barricada por criminosos no Rio de Janeiro

Dez ônibus foram tomados por criminosos e usados como barricadas na avenida Ministro Edgar Romero, no Rio de Janeiro, interrompendo o trânsito em ambos os sentidos. Esta ação resultou na suspensão dos serviços do BRT na região. Em resposta aos bloqueios, a Polícia Militar iniciou uma operação na comunidade da Serrinha, em Madureira.

Os criminosos posicionaram os ônibus para impedir a passagem de veículos e dificultar a atuação das forças de segurança. O impacto foi sentido em toda a área, com o trânsito completamente parado, afetando a mobilidade dos moradores e usuários do transporte público. Imagens registradas por helicópteros da RECORD mostram a situação crítica enfrentada pelos cidadãos, impossibilitados de seguir com suas atividades cotidianas.

Assista ao vídeo - Dez ônibus são tomados e usados como barricada por criminosos no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!