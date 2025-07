Curso de pichação ensina técnicas ilegais por R$22 Vídeo viral mostra dois homens escalando prédios para pichar em Curitiba Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 13h13 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h13 ) twitter

Pichador vende curso na internet por R$ 22 ensinando como escalar janelas

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra dois homens em Curitiba oferecendo um curso ilegal de pichação por R$22. No vídeo, eles demonstram como escalar prédios usando apenas janelas e grades, sem qualquer equipamento de segurança. A polícia está em busca dos responsáveis, que aparecem com rostos cobertos e vozes distorcidas nas imagens.

Os indivíduos são vistos escalando um edifício na região metropolitana de Curitiba, utilizando as janelas para atingir o topo e pichar a lateral do prédio. O curso inicialmente custava R$49,90 e promete instruções adicionais como o método “a puxada pelo pé”, onde um dos homens sobe nos ombros do outro para alcançar andares superiores.

As autoridades locais foram alertadas sobre o vídeo e estão tomando medidas para localizar os envolvidos e remover o curso da internet. O conteúdo gerou preocupações sobre a segurança dos edifícios na região.

