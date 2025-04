Delegado processa mãe após morte de filha em rodeio no interior paulista Conflito judicial surge após Sabrina expor delegado acusado de disparar contra Katrina Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h47 ) twitter

Mãe é processada por delegado suspeito de ter matado a filha dela no interior de São Paulo

Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atingida por um tiro durante um rodeio no interior de São Paulo. O delegado Vinícius, suspeito pelo disparo fatal que vitimou Katrina, estava à paisana quando se envolveu em uma confusão no evento. Após ser preso em flagrante, ele pagou fiança e aguarda julgamento em liberdade.

A mãe de Katrina, Sabrina, denunciou publicamente que Vinícius violava as condições de sua liberdade condicional ao frequentar eventos sociais. Em resposta, o delegado processou Sabrina por difamação, alegando que suas postagens nas redes sociais prejudicaram sua vida profissional.

O tumulto começou quando Edvalder tentou entrar no evento com um copo e foi impedido por seguranças. Vinícius interveio e efetuou disparos que atingiram Katrina. Apesar dos alertas dos policiais presentes para cessar fogo, ele continuou atirando.

Sabrina busca justiça pela filha e iniciou uma petição pública para destituir Vinícius do cargo de delegado. A defesa do delegado alega que ele sofre perseguição online, afetando sua reputação. O caso segue sob sigilo no Tribunal de Justiça de São Paulo.

