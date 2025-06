Delegados confirmam homicídio no caso Adalberto Lesões no pescoço apontam para possível asfixia por mata-leão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 16h29 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h29 ) twitter

‘Os laudos confirmam homicídio, e não morte acidental’, dizem delegados sobre o caso Adalberto

Durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde de quarta-feira (18), delegados esclareceram detalhes sobre o caso de Adalberto Júnior, encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos. As investigações, baseadas em laudos periciais, indicam que se tratou de um homicídio, descartando a hipótese de morte acidental.

Os laudos revelaram uma lesão leve no pescoço de Adalberto, sem rompimento da traqueia, sugerindo que ele pode ter sido asfixiado por um golpe de mata-leão. O corpo foi encontrado em condições que levantaram suspeitas, como a preservação devido à umidade do solo e sinais de que foi colocado no buraco após a morte.

Os investigadores também destacaram a ausência de álcool no sangue, possivelmente devido à metabolização antes da morte. A investigação ainda enfrenta desafios, como a falta de imagens de câmeras de segurança em pontos chave do local. A polícia continua a apurar as circunstâncias do crime, incluindo a análise de elementos encontrados no veículo de Adalberto.

