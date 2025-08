Dentista brasileiro morre ao cair de sacada em Ibiza Lucca Cambraia faleceu enquanto estava de férias na Espanha Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h47 ) twitter

Lucca Cambraia, dentista brasileiro de 26 anos de Barra do Piraí, morreu após cair da sacada do primeiro andar de um hotel em Ibiza, onde passava férias. De acordo com seu avô, Lucca bateu a cabeça e morreu no local. A polícia iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias da queda.

O pai de Lucca, que vive em Portugal, foi até Ibiza para acompanhar as investigações. O consulado brasileiro na Espanha emitiu uma nota informando que está prestando assistência à família da vítima.

