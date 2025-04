Depoimento revela detalhes de atropelamento fatal em São Caetano Motorista testemunhou alta velocidade de Honda Civic antes do acidente Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h49 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja o depoimento de homem que presenciou o atropelamento e a morte de jovens em São Caetano (SP)

Um motorista que presenciou o atropelamento de duas jovens em São Caetano do Sul forneceu depoimento à polícia, confirmando que o Honda Civic azul, envolvido no acidente, estava em alta velocidade. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira (9), resultando na morte das jovens Isabela e Isabelli, ambas de 18 anos.

O depoente relatou que o veículo ultrapassou seu carro em alta velocidade e, posteriormente, ele parou ao lado do Honda Civic em um semáforo. Ao abrir o sinal, o Honda Civic arrancou rapidamente, emparelhando com um Onix branco, ambos seguindo em alta velocidade.

A polícia considera o depoimento crucial para a investigação, pois sugere que o motorista do Honda Civic, identificado como Brendo, participava de um racha. A defesa de Brendo alega que as jovens atravessaram a rua com o sinal vermelho para pedestres e que o acidente foi uma fatalidade a ser esclarecida por investigações e perícia técnica. A defesa também menciona que a velocidade do veículo não estava compatível com a via, mas que Brendo não se lembra dos detalhes do impacto.

O depoimento também observa modificações no Honda Civic, indicando que o carro foi alterado para aumentar sua potência, reforçando a suspeita de participação em racha. A defesa de Brendo planeja solicitar a revogação de sua prisão preventiva, enquanto a família mantém confiança na justiça para esclarecer os fatos.

‌



Assista em vídeo - Veja o depoimento de homem que presenciou o atropelamento e a morte de jovens em São Caetano (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!