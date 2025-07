Discussão sobre dívida termina em morte em Franca (SP) David Wesley alega legítima defesa após matar suposto agiota Itamar da Silva Cardoso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h45 ) twitter

Suspeito de matar jovem dentro de carro diz que foi ameaçado após não pagar dívida

David Wesley Ferreira, de 25 anos, confessou ter matado Itamar da Silva Cardoso, de 20 anos, durante uma discussão sobre dívida em Franca. David afirma que agiu em legítima defesa após ser ameaçado por Itamar dentro do carro deste último.

Dois adolescentes presenciaram o conflito; um deles retirou Itamar do veículo enquanto o outro golpeava a vítima com uma faca. Após o crime, David se entregou à polícia e está preso aguardando julgamento. Os menores foram apreendidos e são testemunhas no caso. O pai de Itamar nega que ele fosse agiota, alegando que seu filho apenas ajudava amigos com empréstimos.

Assista ao vídeo - Suspeito de matar jovem dentro de carro diz que foi ameaçado após não pagar dívida

