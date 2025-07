Doc Investigação estreia nova temporada com foco no caso Henry Borel Programa da RECORD apresenta entrevistas inéditas sobre a morte do menino Henry Borel Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 18h12 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h12 ) twitter

Caso Henry Borel: programa Doc Investigação estreia nesta segunda (14) com novas revelações

A nova temporada do programa Doc Investigação, apresentado por Thais Furlan, estreia hoje às 22h45 na RECORD. O episódio inicial aborda o caso de Henry Borel, menino de 4 anos morto em março de 2021. Entre as novidades estão entrevistas exclusivas com Monique Medeiros e Jairinho, ambos falando pela primeira vez de dentro da prisão.

As entrevistas foram obtidas após dois anos de negociações e trazem novas perspectivas ao caso que chocou o país. Monique Medeiros compartilha sua versão dos acontecimentos enquanto Jairinho nega envolvimento no crime. O programa também inclui depoimentos do pai de Henry, além de promotores e investigadores do caso.

O episódio promete revelar detalhes inéditos sobre a noite da morte de Henry e pode influenciar o julgamento que ainda não ocorreu. Não perca este conteúdo exclusivo e revelações impactantes.

