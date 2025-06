Drone revela local onde corpo de empresário foi encontrado no Autódromo de Interlagos Imagens aéreas mostram buraco aberto onde corpo de Adalberto foi descoberto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h07 ) twitter

Exclusivo: Balanço Geral mostra autódromo, estacionamento e local onde corpo de empresário estava

Imagens capturadas por um drone no autódromo de Interlagos revelaram o local onde o corpo do empresário Adalberto foi descoberto. As obras na área foram paralisadas e aguardam autorização para prosseguir. O buraco onde o corpo foi encontrado permanece aberto, enquanto as investigações continuam.

O kartódromo próximo à pista de Fórmula 1 já retomou suas atividades, mas as obras na área ainda estão em espera. Máquinas já estão trabalhando em algumas partes, mas aguardam a liberação policial para continuar. A polícia realizou exames e coletou evidências no local por vários dias.

O veículo de Adalberto foi encontrado no estacionamento do autódromo e já foi analisado pelas autoridades. O corpo não apresentava sinais de fratura ou marcas de agressão, e exames adicionais estão em andamento para determinar a causa exata da morte. Um laudo preliminar sugere que o tempo de morte não coincide com o desaparecimento inicial, e um relatório definitivo é esperado em até 30 dias.

