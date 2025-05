Empresário desaparecido em SP: família identifica boné em imagens de segurança Carro de Nelson foi encontrado na zona norte de São Paulo com sinais suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h52 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h52 ) twitter

Homem é flagrado usando boné igual ao que o empresário usava no dia em que desapareceu, em SP

Nelson, um empresário que desapareceu após uma viagem ao interior de São Paulo, teve seu boné reconhecido pela família em imagens de segurança. O boné estava com outra pessoa perto do local onde Nelson sumiu. O carro de Nelson foi localizado na zona norte de São Paulo, apresentando uma bolsa aberta e arranhões no capô.

A família acredita que o boné, pertencente a um motoclube, estava no carro de Nelson no dia do desaparecimento. Outro detalhe intrigante é que o quebra-sol do carro não estava ajustado conforme a altura de Nelson nas imagens do pedágio.

A última mensagem enviada por Nelson tinha um tom de despedida incomum. A Polícia Civil investiga o caso como desaparecimento e realiza perícias no veículo para esclarecer o ocorrido.

