Empresário é agredido após recusar serviço de lubrificação em São Caetano do Sul (SP) Leandro Assumpção sofreu ataque com barra de ferro na frente de sua clínica odontológica Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h14 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h14 )

Em São Caetano do Sul, um empresário foi agredido em sua clínica odontológica após recusar um serviço de lubrificação de portas oferecido por dois homens. Leandro Assumpção, o empresário, foi atacado com uma barra de ferro após dispensar educadamente a oferta.

O incidente ocorreu enquanto Leandro estava na recepção da clínica, ensinando uma nova funcionária. Mesmo após a recusa educada do empresário, um dos homens agiu violentamente, atingindo-o no braço e na costela com a barra de ferro.

Após a agressão, os suspeitos fugiram sem se intimidar com as testemunhas presentes. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria, e a polícia está em busca dos responsáveis. Comerciantes locais mencionam que abordagens semelhantes ocorrem frequentemente na região, mas raramente resultam em violência. Leandro expressou temor pela possibilidade de retorno dos agressores.

Assista ao vídeo - Empresário é agredido com barra de ferro após recusar serviço de lubrificação de portas

