Empresário enfrenta apreensão de caminhonete por dívida fraudulenta Veículo foi usado como garantia em empréstimo feito por outra pessoa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 15h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h43 )

Empresário tem caminhonete apreendida pela Justiça por dívida que ele não fez, em Suzano (SP)

Eraldo da Silva, morador de Suzano, São Paulo, teve sua caminhonete apreendida pela Justiça devido a uma dívida que ele não contraiu. A situação ocorreu porque o veículo foi oferecido como garantia em um empréstimo por um homem chamado Cláudio, em Casimiro de Abreu (RJ), distante mais de 500 km.

Apesar de nunca ter sido cliente do banco envolvido, Eraldo foi surpreendido com uma ordem judicial para entregar o veículo. Ele registrou boletim de ocorrência e recebeu comprovantes do banco sobre a regularidade dos documentos do carro. No entanto, a busca e apreensão foram executadas.

A caminhonete é essencial para seu trabalho, obrigando-o a alugar outro veículo por R$ 4.850 mensais. Eraldo está buscando solução legal em São Paulo e no Rio de Janeiro, enquanto o Tribunal de Justiça do Rio analisa o caso. Ele busca indenização por danos sofridos e acredita que o banco possa ter sido vítima de golpistas.

