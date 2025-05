Empresário faz ameaças à ex-mulher em cartas escritas na prisão Edison Brittes, condenado por homicídio, culpa Cristiana pelo crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h19 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h19 ) twitter

Exclusivo: Balanço Geral tem acesso às cartas escritas por assassino do jogador Daniel na prisão

Edison Brittes, condenado por assassinar o jogador Daniel Correia, escreveu cartas na prisão contendo ameaças à sua ex-mulher, Cristiana Brittes. Nas mensagens, Edison acusa Cristiana de ser a mandante do crime e expressa intenções violentas contra ela.

Cristiana Brittes foi à delegacia com sua advogada para denunciar as ameaças do ex-marido. Eles foram casados por mais de duas décadas e têm duas filhas. O pedido de divórcio feito por Cristiana teria gerado hostilidade por parte de Edison.

As cartas escritas dentro da Penitenciária Central do Estado em Piraquara revelam a tentativa de Edison de incriminar Cristiana no assassinato de Daniel. Apesar das acusações dele, Cristiana foi absolvida da acusação de participação no homicídio, mas condenada por fraude processual.

Assista em vídeo - Exclusivo: Balanço Geral tem acesso às cartas escritas por assassino do jogador Daniel na prisão

