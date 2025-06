Empresário sequestrado no ABC Paulista escapa ileso após tiroteio Thiago Merlo foi mantido refém por criminosos durante perseguição policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 15h25 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h25 ) twitter

‘Eu fiquei no banco de trás durante o tiroteio’, diz vítima de sequestro no ABC Paulista

Na manhã de segunda-feira, o empresário Thiago Merlo foi sequestrado enquanto dirigia em uma estrada no ABC Paulista. Três suspeitos armados o abordaram e colocaram-no no banco de trás de seu próprio carro, exigindo transferências bancárias via Pix, embora não tivessem uma conta para receber o dinheiro.

Durante a fuga dos criminosos, a polícia localizou o veículo em uma área de mata, resultando em um confronto armado. Thiago permaneceu no banco de trás durante todo o tiroteio, mas saiu ileso da situação. No confronto, um policial ficou ferido.

Thiago relatou que os sequestradores estavam alterados e especulou que poderia estar sendo levado para um cativeiro improvisado. Apesar do susto, ele decidiu não blindar seu carro e reconsiderar suas rotas futuras para evitar áreas de risco. A polícia continua investigando o caso para entender as motivações dos sequestradores.

