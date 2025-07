Entregador desaparece em SP; furgão é encontrado com morador de rua Bruno desapareceu durante entregas; veículo foi achado na zona norte com Evandro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h14 ) twitter

Mistério em SP: entregador some, e furgão é encontrado com morador de rua

Bruno, um entregador de São Paulo, foi dado como desaparecido enquanto realizava entregas com seu furgão. O veículo foi encontrado na zona norte da cidade sob a posse de Evandro, um morador de rua que alegou ter recebido as chaves diretamente de Bruno.

Evandro explicou que Bruno o abordou após ele retornar de um trabalho de reciclagem, entregando-lhe as chaves e instruindo-o a seguir com o furgão. Ele foi detido durante a condução do veículo, mas liberado após prestar depoimento à polícia.

Posteriormente, Bruno compareceu à delegacia acompanhado por sua advogada, que mencionou desentendimentos familiares como contexto para o desaparecimento. As investigações preliminares indicam que não houve crime envolvido e que Bruno entregou as chaves voluntariamente.

A advogada não confirmou se Bruno realmente passou a chave para Evandro devido ao sigilo do caso. A polícia continua investigando para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

