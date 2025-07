Escalada de violência contra ônibus em São Paulo atinge níveis alarmantes Incidentes deixam passageiros apreensivos apesar do aumento da segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 12h45 (Atualizado em 16/07/2025 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ataques a ônibus se intensificam em São Paulo e já somam 769 casos

Os ataques a ônibus em São Paulo estão em ascensão, com mais de 50 ocorrências em um único dia, somando um total de 769 veículos danificados. No bairro do Morumbi, um incidente grave deixou uma criança de 10 anos ferida no rosto por estilhaços após uma bolinha de gude ser arremessada contra o coletivo.

A intensificação da segurança nas ruas, com 7 mil policiais e 3 mil viaturas, não tem sido suficiente para conter a onda de violência. Investigações indicam que desafios online entre jovens e conflitos entre empresas de transporte podem estar por trás dos ataques. Enquanto isso, passageiros continuam a enfrentar uma sensação crescente de insegurança.

Assista ao vídeo - Ataques a ônibus se intensificam em São Paulo e já somam 769 casos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!