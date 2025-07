Socialite atropela e mata ladrão após ter bolsa roubada na Itália

A socialite Cinzia Dal Pino, de 68 anos, atropelou e matou o homem que havia acabado de roubar sua bolsa na região da Toscana, na Itália. O caso ocorreu após um jantar, quando ela foi surpreendida pelo assaltante ao sair do local. Cinzia acelerou seu carro e atropelou o criminoso. Em seguida, deu marcha à ré e repetiu a ação mais duas vezes. O ladrão, identificado como Nourdine Mezgoui, um marroquino de 52 anos, morreu no local. A socialite foi acusada de homicídio doloso e está em prisão domiciliar enquanto o caso é investigado. Se condenada, ela pode pegar prisão perpétua.



