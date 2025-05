Espiões russos se infiltram no Brasil com identidades falsas Investigação revelou que agentes russos viviam como cidadãos brasileiros Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h22 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h22 ) twitter

Investigações mostram que espiões russos estavam escondidos em missão no Brasil

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal do Brasil, a CIA e agências de inteligência europeias desmantelou esquemas de espionagem russos no país. Pelo menos nove espiões russos estavam vivendo no Brasil com identidades forjadas como cidadãos brasileiros. Eles abriram negócios e estabeleceram vínculos enquanto pareciam brasileiros autênticos, até mesmo dominando o idioma sem sotaque.

Entre os casos destacados está o de Sergey Cherkasov, que viveu por mais de uma década sob o nome de Victor Ferreira. Ele foi preso em 2022 ao tentar ingressar na Holanda com o objetivo de acessar investigações do Tribunal Penal Internacional.

A operação, conhecida como Operação Leste, surgiu após a eclosão do conflito entre Ucrânia e Rússia, apontando o Brasil como um ponto estratégico para espionagem. A facilidade em conquistar documentos falsos e a diversidade étnica da população facilitam a ação dos espiões na região.

As investigações sugerem ainda a existência de vínculos entre essa rede de espionagem e o governo brasileiro. A Rússia e os Estados Unidos disputam a extradição de Sergey Cherkasov.

