Esposa de Daniel Cravinhos fala sobre relacionamento em entrevista exclusiva Carolina Andrade comenta casamento com condenado do caso von Richthofen Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h56 )

Exclusivo: Esposa de Daniel Cravinhos fala pela primeira vez com uma equipe de televisão

Carolina Andrade, esposa de Daniel Cravinhos, um dos condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, deu sua primeira entrevista à televisão no Balanço Geral. Durante a conversa, ela compartilhou detalhes do relacionamento com Daniel, que agora vive em regime semiaberto após cumprir parte da pena.

Carolina revelou que conheceu Daniel através das redes sociais e estava ciente do passado dele antes de se envolverem. O relacionamento começou enquanto ele ainda mantinha uma união estável com outra mulher. Ela destacou que não tem envolvimento com a filha dele da relação anterior e que o crime cometido por Daniel não é discutido entre eles.

Daniel Cravinhos foi condenado junto com seu irmão Christian pelo assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen. Após o casamento com Carolina, ele adotou um novo sobrenome, deixando para trás “Cravinhos”. Carolina optou por não adotar o sobrenome Cravinhos após o casamento.

