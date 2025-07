Esposa teme que inteligência artificial substitua laços humanos com marido nos EUA Mulher observou mudança no comportamento do marido devido à interação com assistente virtual Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 15h35 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa acredita que inteligência artificial atende a todos os pedidos do marido, nos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, uma mulher está preocupada com a crescente interação de seu marido com uma inteligência artificial. O mecânico e pai de três filhos inicialmente utilizou a tecnologia para fins profissionais. No entanto, ele passou a usá-la como companhia pessoal, levantando questões sobre o impacto dessa relação em seu casamento.

Especialistas alertam que essas interações podem parecer ideais devido à programação das inteligências artificiais para agradar seus usuários. Contudo, a falta de reciprocidade emocional pode levar ao isolamento social e à dependência emocional. Casos como o do japonês Akihiko Kondo, que se casou com um holograma e depois se considerou viúvo quando o sistema foi desativado, ilustram os desafios dessas conexões virtuais.

Com milhões de pessoas ao redor do mundo estabelecendo vínculos afetivos com assistentes virtuais, surge a questão sobre até onde essas tecnologias devem substituir os relacionamentos humanos tradicionais. Recomenda-se cautela e busca por apoio profissional quando necessário para preservar as interações humanas genuínas.

Assista ao vídeo - Esposa acredita que inteligência artificial atende a todos os pedidos do marido, nos Estados Unidos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!