Estreia de Doc Investigação revela novos detalhes sobre caso Henry Borel

Veja novos detalhes do caso Henry Borel na estreia do Doc Investigação, na próxima segunda (14)

A nova temporada do programa Doc Investigação estreia na próxima segunda-feira, dia 14 de julho, às 22h45, na tela da RECORD. O episódio inicial aborda o caso do menino Henry Borel, que faleceu em março de 2021 no Rio de Janeiro. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairinho, estão presos sob acusação de envolvimento no crime ocorrido no apartamento onde moravam.

O destaque do episódio é uma entrevista exclusiva com Monique Medeiros. A entrevista promete trazer novos detalhes sobre a morte de Henry e esclarecer eventos até então desconhecidos pelo público. O caso gerou grande comoção nacional e levantou questões sobre a responsabilidade dos adultos envolvidos.

A série investigativa da RECORD visa aprofundar a compreensão dos eventos que culminaram na tragédia, oferecendo depoimentos inéditos e revelações impactantes sobre o caso que chocou o país.

