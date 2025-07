Estudante brasileira é vítima de golpe de aluguel na Argentina Laila Bezerra enfrenta ameaças após colega desaparecer com dinheiro do aluguel Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h37 ) twitter

Estudante brasileira cai em golpe ao se mudar para a Argentina para cursar medicina

A estudante brasileira Laila Bezerra mudou-se para La Plata, Argentina, com o objetivo de cursar medicina na Universidade Nacional de La Plata. Ela caiu em um golpe de aluguel ao dividir apartamento com uma mulher que se apresentava como estudante de psicologia. Ela sublocou o imóvel para várias pessoas, recebeu o dinheiro e desapareceu, deixando Laila endividada e sob suspeita de envolvimento no golpe.

Após o ocorrido, Laila enfrentou ameaças e teve seus documentos divulgados online. Procurando ajuda, ela contou com o apoio de Joyce Marinho, uma estudante veterana e secretária de uma associação que auxilia brasileiros em La Plata. Joyce ajudou a esclarecer que Laila era vítima e não cúmplice do esquema, ação que foi amplamente divulgada em um vídeo viral.

Graças à intervenção de Joyce, a proprietária do apartamento perdoou a dívida de Laila e as ameaças cessaram. Atualmente, Laila está temporariamente hospedada na casa de amigos enquanto procura uma nova moradia. Ela decidiu compartilhar sua experiência para alertar outros brasileiros sobre esse tipo de golpe comum na região.

Assista ao vídeo - Estudante brasileira cai em golpe ao se mudar para a Argentina para cursar medicina

