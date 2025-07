Criminosos rendem funcionários de padaria e roubam R$ 20 mil em cigarros e dinheiro

Um grupo de criminosos rendeu os funcionários de uma padaria e roubou R$ 20 mil em cigarros e em dinheiro. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (5), na avenida Cantídio Sampaio, região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. O proprietário do estabelecimento acredita que foi uma ação premeditada. Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia tenta identificar os responsáveis.



