Eweline Passos rompe com Comando Vermelho e enfrenta ameaças de morte Após trocar de facção criminosa, Eweline é procurada por antigos aliados no Rio de Janeiro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 15h30 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h30 )

Criminosa troca Comando Vermelho por outra facção e é procurada pelos ex-companheiros de crime

Eweline Passos Rodrigues, conhecida como “Diaba Loira”, está sendo procurada após romper com o Comando Vermelho e se aliar ao Terceiro Comando Puro. Originalmente vítima de tentativa de feminicídio em Tubarão, Santa Catarina, ela sobreviveu a múltiplos ataques do ex-marido antes de buscar uma nova vida no Rio de Janeiro.

Lá, Eweline se envolveu com o crime organizado e foi vista em confrontos armados com a polícia. Recentemente, ela anunciou sua mudança de facção nas redes sociais, citando desrespeito e traição dentro do Comando Vermelho como motivos principais. Agora, além de ser alvo da polícia por tráfico de drogas e homicídio, ela enfrenta ameaças de antigos aliados criminosos.

