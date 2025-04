Ex-modelo americana enfrenta acusações de assassinato nos EUA Lori Vallow é suspeita de matar filhos e marido por motivos financeiros Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 16h43 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Modelo é acusada de planejar a morte do marido e dos filhos

A ex-modelo americana Lori Vallow está no centro de um caso criminal complexo nos Estados Unidos. Ela é acusada de assassinar seus dois filhos, Tyle de 16 anos e Joshua de 7 anos, além do marido Charles Vallow, para ficar com o dinheiro do seguro de vida. Os corpos das crianças foram encontrados enterrados na propriedade de Chad Daybell, amante de Lori e escritor conhecido por seus livros sobre a extinção da humanidade.

Lori foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por esses crimes. Já Chad Daybell foi condenado à pena de morte por seu envolvimento nos assassinatos. As investigações revelaram que antes dos desaparecimentos das crianças, ocorreram mortes suspeitas envolvendo familiares do casal.

Atualmente, Lori enfrenta novo julgamento pela morte de Charles Vallow. Durante o processo judicial, ela optou por dispensar advogados e se defende sozinha, mantendo sua inocência diante das acusações. O público aguarda ansioso pelo desfecho deste caso que chocou o país.

Assista em vídeo - Modelo é acusada de planejar a morte do marido e dos filhos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!