Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h53 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h53 )

Ex-policial do BOPE é preso após treinar atiradores de facção criminosa no RJ

Ronny Pessanha de Oliveira, ex-policial do BOPE, foi detido no Rio de Janeiro por treinar atiradores do Comando Vermelho. Ele cobrava até R$1.500 por hora para ensinar táticas de guerrilha e tiro aos criminosos. Após deixar a polícia militar por envolvimento com milícias, Ronny migrou para o crime organizado.

O estilo de vida luxuoso de Ronny chamava atenção nas redes sociais, com carros caros como uma McLaren avaliada em R$3 milhões. Ele foi preso na comunidade da Musema durante uma operação policial. Investigações revelaram que ele controlava imóveis em comunidades locais e participava de atividades de extorsão.

Além das acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro, Ronny ainda mantinha contatos com líderes do Comando Vermelho. A justiça bloqueou R$ 5 milhões em empresas ligadas a ele e sua mãe, Elaine Pessanha, que está foragida. As empresas eram usadas para lavar dinheiro obtido ilegalmente.

