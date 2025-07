Exclusiva com Edson Brites revela detalhes sobre a morte do jogador Daniel Doc Investigação traz novas revelações nesta segunda-feira (21) às 22h45 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 15h47 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h47 ) twitter

Doc Investigação mostra entrevista exclusiva com assassino de jogador Daniel, nesta segunda (21)

Na nova temporada do Doc Investigação, uma entrevista exclusiva com Edson Brites, condenado pela morte do jogador Daniel em 2018, será exibida. A repórter Thais Furlan conduz a entrevista que promete trazer revelações inéditas sobre o caso. A ex-mulher de Brites também participa, oferecendo detalhes sobre as acusações de violência sexual que envolvem o caso.

Cristiana Brites, ex-esposa de Edson, compartilha aspectos pouco conhecidos de sua relação com ele e as alegações contra o jogador. O episódio desta segunda-feira é o segundo da temporada e será transmitido às 22h45. Thais Furlan já havia antecipado algumas informações no Balanço Geral, mas garante que há muito mais a ser explorado sobre o acontecimento.

