Exclusivo: fotos de Vitória no celular de Maicol revelam dia a dia da adolescente antes do crime Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/03/2025 - 15h58 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O advogado da família de Vitória Regina, Fábio Costa, foi até a delegacia para olhar o inquérito do crime. Na tarde desta sexta-feira (14), foi revelado que fotos da adolescente foram encontradas no celular do principal suspeito, Maicol Antonio. Segundo o advogado, as imagens revelam o dia a dia de Vitória, antes de seu sumiço e assassinato, mas não é possível saber se elas foram tiradas pelo suspeito, ou capturadas da tela de alguém. Foi também comprovado que Maicol mentiu para a polícia sobre estar com a esposa no dia do crime e sobre não ter redes sociais.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa